В Харькове произошли взрывы

В Харькове сегодня, 4 апреля, прогремели взрывы во время воздушной тревоги, связанной с угрозой баллистики.

О взрывах в городе сообщили местные телеграммы-каналы, а также местные власти.

"В Харькове взрывы! Будьте осторожны!!!", — написал мэр Игорь Терехов.

В свою очередь, глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов заявил об атаке российской армии.

"Харьков и область: оккупанты наносят удары!", — подчеркнул он.

К слову, в Харьковской области сирены раздались в 12:41.

Как сообщалось, сегодня днем также в Запорожье раздались взрывы. Воздушные силы предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения. Пока подробностей от власти нет.

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