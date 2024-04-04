Нападет ли Беларусь на Украину: победительница "Битвы экстрасенсов" шокировала предсказанием

Победительница "Битвы экстрасенсов", тарологиня Яна Пасинкова считает, что Беларусь может напасть на Украину. Она предусмотрела, что уже зимой 2024 на границе с Украиной может стоять армия диктатора Лукашенко.

Об этом она сказала на своем ютуб-канале.

Яну Пасынкову попросили раскинуть карты Таро относительно вероятного наступления Беларуси на Украину. Она дала по этому поводу неутешительный прогноз.

"Этой зимой мы увидим на границе белорусскую армию, готовую наступать. Это будет либо демонстрация силы, либо реальная угроза наступления. Все будет зависеть от нынешних договоренностей", — сказала Яна Пасиконкова.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика – не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, ведьма-таролог Мария Тиха считает, что Россия не победит в войне против Украины. Она предполагает, что во время войны РФ может даже потерять свою территорию.

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