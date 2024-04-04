Зеленський відреагував на масований удар дронів по Харкову

Президент Володимир Зеленський відреагував на нічний удар безпілотників по Харкову, під час якого загинули три рятувальники та жінка,. Атаку РФ він назвав підлою і цинічною.

Про це глава держави написав у своєму Twitter (X).

"Удар по Харкову, звичайний житловий будинок. Трьома "Шахедами". Підлий і цинічний напад, коли рятувальники прибули на місце удару, терористи атакували знову", - написав Зеленський.

Зеленський наголосив, що зміцнення протиповітряної оборони України дозволить зберегти життя та захистити українців. Український лідер заявив, що агресорка РФ обов'язково відповість за свої терористичні дії.

"Російські терористи відповідатимуть за свої дії в Харкові та за всі акти агресії проти нашого народу. Ми працюємо з нашими партнерами, щоб посилити захист наших міст і сіл та захистити наших громадян. Зміцнення можливостей протиповітряної оборони України безпосередньо означає порятунок життів", - зазначив президент.

A strike on Kharkiv, just an ordinary apartment building. With three Shaheds. A despicable and cynical attack, when the rescuers arrived at the scene of the strike, the terrorists attacked again.



As a result of the attack, 4 people were killed. Among them were our rescuers:… pic.twitter.com/SgIKCdxG0U — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 4, 2024

Нагадаємо, вночі РФ атакувала Харків кількома хвилями "Шахедів". Окупанти вдарили по житлові інфраструктурі. Один БпЛА влучив просто у 14-поверхівку. Внаслідок масованого удару кількість загиблих зросла до чотирьох. Серед них троє рятувальників.

Речник Повітряних сил Ілля Євлаш каже, що під час обстрілу не вдалося збити всі російські дрони. Зокрема, через близьку відстань від кордону з Російською Федерацією першої групи БпЛА.

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