Окупанти атакували Харківську область: подробиці обстрілу

Загинув місцевий мешканець.
У четвер, 4 квітня, російські окупанти вдарили по Харківщині. "Приліт" стався між населеними пунктами Харківського району.
Про це повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
"О 12:47 окупанти вдарили по Харківському району між населеними пунктами", - йдеться у повідомленні.
Внаслідок удару загинув цивільний чоловік. На момент ворожого удару він перебував у тракторі.
Нагадаємо, під час повітряної тривоги, що лунала від 12:41 до 13:33, у Харкові сталися вибухи. Повітряні сили попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння.