Окупанти атакували Харківську область: подробиці обстрілу

У четвер, 4 квітня, російські окупанти вдарили по Харківщині. "Приліт" стався між населеними пунктами Харківського району.

Про це повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"О 12:47 окупанти вдарили по Харківському району між населеними пунктами", - йдеться у повідомленні.

Внаслідок удару загинув цивільний чоловік. На момент ворожого удару він перебував у тракторі.

Нагадаємо, під час повітряної тривоги, що лунала від 12:41 до 13:33, у Харкові сталися вибухи. Повітряні сили попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння.

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