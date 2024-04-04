Оккупанты атаковали Харьковскую область: подробности обстрела

В четверг, 4 апреля, российские оккупанты ударили по Харьковщине. "Прилет" пришелся между населенными пунктами Харьковского района.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

"В 12:47 оккупанты ударили по Харьковскому району между населенными пунктами", — говорится в сообщении.

В результате удара погиб гражданский мужчина. В момент вражеского удара он находился в тракторе.

Напомним, во время воздушной тревоги, раздававшейся с 12:41 до 13:33, в Харькове произошли взрывы. Воздушные силы предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения.

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