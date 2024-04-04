На Волыни парень изнасиловал ребенка на школьном дворе

Киверцовский районный суд вынес приговор 20-летнему парню, изнасиловавшему четырехлетнего ребенка. Злоумышленник приговорен к 13 годам лишения свободы.

Об этом сообщили в Волынской областной прокуратуре.

По информации правоохранителей, преступление произошло в мае 2022 года. Посреди дня житель одного из сел Луцкого района изнасиловал 4-летнюю девочку на школьном дворе. Приговор мужчина ожидал под стражей.

Суд признал молодого человека виновным в изнасиловании малолетней (ч. 4 ст. 152 УК Украины) и назначил ему наказание – 13 лет лишения свободы.

Кроме того, информацию о мужчине внесут в Единый реестр лиц, осужденных за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности малолетнего лица.

Ранее стало известно, что в Кривом Роге мать изнасиловала родную 2-летнюю дочь.

А в Киеве отец изнасиловал родную дочь во время просмотра фильма.

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