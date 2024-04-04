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На Волині хлопець зґвалтував дитину на шкільному подвір’ї

На Волині хлопець зґвалтував дитину на шкільному подвір’ї

Суд покарав кривдника дитини / Ілюстративне фото / Фото: unsplash.com

Суд покарав зловмисника.

Ківерцівський районний суд виніс вирок 20-річному хлопцю, який зґвалтував чотирирічну дитину. Зловмисника засудили до 13 років позбавлення волі. 

Про це повідомили у Волинській обласній прокуратурі.

За інформацією правоохоронців, злочин стався у травні 2022 року. Посеред дня житель одного з сіл Луцького району зґвалтував 4-річну дівчинку на шкільному подвір’ї. На вирок чоловік очікував під вартою.

Суд визнав молодика винним у зґвалтуванні малолітньої (ч. 4 ст. 152 КК України) й призначив йому покарання – 13 років позбавлення волі. 

Крім того, інформацію про чоловіка внесуть до Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої особи.

Раніше стало відомо, що у Кривому Розі мати ґвалтувала рідну 2-річну доньку.

А у Києві батько зґвалтував рідну доньку під час перегляду фільму.

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