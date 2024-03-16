Обіцяв подарувати телефон: на Одещині чоловік зґвалтував 10-річну дівчинку

На Одещині чоловік пообіцяв 10-річній дівчинці подарувати телефон, а потім зґвалтував. Тепер він за ґратами проведе 13 років.

Про це повідомили у пресслужбі Одеської обласної прокуратури.

"Чоловік на початку вересня 2023 року запросив до свого домоволодіння 10-річну доньку родичів, пообіцявши подарувати два мобільних телефони та рюкзак. Перебуваючи разом з дівчинкою у кімнаті будинку, схопив її та, використовуючи безпорадний стан малолітньої, вчинив дії сексуального характеру стосовно неї, застосовуючи фізичне насильство та погрози. Водночас засуджений наказав дівчинці нікому не розповідати про вчинені ним протиправні дії, а на запитання матері сказати, що вони разом різали курку", - йдеться у повідомленні.

Засуджений, попри наявність беззаперечних доказів вчинення злочину, не розкаявся у вчиненому та заперечував свою провину.

Зловмисника визнано винним у зґвалтуванні малолітньої (ч. 4 ст. 152 КК України). Його засуджено до 13 років ув’язнення, із занесенням його даних до Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітніх.

Раніше стало відомо, що у Кривому Розі мати ґвалтувала рідну 2-річну доньку.

А у Києві батько зґвалтував рідну доньку під час перегляду фільму.

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