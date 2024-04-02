Секс-вечірка на Львівщині із фейс-контролем та тематичним одягом: пікантні подробиці

Вхід на вечірку коштував від 700 до 3500 грн.

У Львівській області обрали запобіжний захід у вигляді домашнього арешту у період часу з 22:00 год. по 06:00 год. організатору вечірки із груповим сексом.

Про це йдеться в ухвалі Галицького районного суду міста Львова.

За даними слідства, чоловік у Telegram створив спільноту під назвою "Порядна галицька вечірка". Туди він додав 63 осіб. Їм він пояснив "правила поведінки під час проведення самої вечірки серед яких: обов`язкова здача свого мобільного телефону; статеві, оральні та інші відносини/дотики за згодою обох сторін; прибуття на вечірку у тематичному одязі та інші".

Матеріали судової ухвали

Щоб стати учасником вечірки, потрібно було прислати організатору особисті фото та здійснити оплату від 700 до 3500 грн у залежності від статі особи та чи йде на вечірку пара.

Підозрюваний орендував за 16 тис. грн будинок на 23-24 грудня 2023 року. Він усе обладнав презервативами, лубрикантами, червоним світлом, музикою та баром.

23 грудня 2023 року відбулась вечірка, учасники якої вступали у статевий акт. Чоловіку інкримінують "звідництво для розпусти, зокрема, посередництво, яке проявилося у сприянні добровільним сексуальним стосункам незнайомих між собою осіб, що полягало в організації їх зустрічі та за вказані дії отримав винагороду", а саме - ч.2 ст. 302КК України. Підозрюваним є уродженець села Заставне Золочівського району Львівської області.

24 грудня 2023 року поліція провела обшуки в організатора вечірки. У березні 2024 року суд відправив чоловіка на нічний домашній арешт.

Нагадаємо, на Львівщині чоловік організовував секс-вечірки "Порядна галицька вечірка". Його підозрюють у "звідництві для розпусти".

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