Військова підтримка України: Столтенберг запропонував довгострокове рішення

Пропозиція Столтенберга перебуває на етапі обговорення і, найімовірніше, ще зазнає змін, перш ніж буде ухвалена.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг пропонує створити спеціальний фонд на 100 млрд дол. для військової допомоги Україні в рамках пакета, який мають підписати лідери країн-членів Альянсу на саміті у Вашингтоні. Фонд може бути сформований протягом п'яти років шляхом внесків союзників.

Про це пише Bloomberg з посиланням на анонімне джерело, знайоме з ситуацією.

За інформацією джерела, пропозиція наразі перебуває на етапі обговорення членами Альянсу. Зокрема, питання викликають механізми розподілу внесків і невизначеність щодо того, чи враховувати двосторонню допомогу Україні в загальній сумі.

На думку інсайдера, пропозиція Столтенберга ще зазнає змін, перш ніж її підтримають усі 32 країни-члени Альянсу.

В повідомленні також йдеться, що НАТО може взяти на себе оперативні обов’язки Контактної групи оборони України, яку очолюють США. Ця група координує постачання зброї для ЗСУ, яка надходить майже з пів сотні країн. У разі ухвалення цього рішення структура буде незалежною від потенційних політичних коливань після президентських виборів у США, що відбудуться за сім місяців.

Якщо пропозиція генсека НАТО буде ухвалена, Альянс змінить модель поведінки й відіграватиме активнішу роль у підтримці України. До цього часу НАТО намагалося зберігати певну дистанцію, щоб його дії не були розцінені як участь у збройному конфлікті.

Нагадаємо, Столтенберг розкритикував країни НАТО за недостатню допомогу Україні. Генсек Альянсу наголосив, що ЗСУ конче потребують боєприпасів.

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