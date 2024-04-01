"Порядна галицька вечірка": на Львівщині викрили вечірки із груповим сексом

На Львівщині чоловік організовував секс-вечірки "Порядна галицька вечірка". Його підозрюють у "звідництві для розпусти".

Про це повідомляє ZAXID.NET із матеріалів справи.

Також читайте Вчитель надсилав ученицям свої голі фото та купував їм секс-іграшки

Зазначається, що наприкінці грудня 2023 року підозрюваний орендував будинок для проведення секс-вечірок. Для цього він створив групу в Telegram, у якій було 63 людей. Підозрюваний публікував там правила поведінки на вечірці: усі мали здати свої мобільні телефони, діяв тематичний дрес-код, а також учасники могли займатись сексом чи вчиняти інші сексуальні дії за добровільної згоди.

Для участі у секс-вечірці кожен учасник мав пройти співбесіду із організатором по відеозв’язку. Ціна входу - від 700 до 3500 грн – залежно від статі та того, чи людина прийде сама, чи з парою. Після оплати організатор надсилав персональні номери на вечірку, які люди мали назвати при вході в будинок. Учасникам надавали презервативи, лубриканти і тд.

За інформацією правоохоронців, під час вечірки учасники вчиняли "розпусні дії та вступали у статеві зносини".

Організатор секс-вечірок - уроджень села Заставне, що неподалік Львова. У березні 2024 йому повідомлено підозру.

Нагадаємо, на Київщині жінка викликала поліцію, бо її чоловік змусив зайнятися з ним сексом.

Читайте також: