У ЗСУ розповіли, чому РФ використовує ракети "Циркон"

Російська Федерація завдає ударів гіперзвуковими ракетами "Циркон" по Україні. Застосовуючи це озброєння, ворог фактично проводить їхнє тестування у бойових умовах.

Про це розповів речник Повітряних сил Збройних Сил України майор Ілля Євлаш в ефірі телемарафону

"Про цю зброю ми знаємо небагато. Ворог тримає в таємниці ТТХ, наші експерти зараз вивчають, які особливості вона має. Ця зброя використовується противником і як випробування її в бойових умовах, для тестування наших систем ППО", - наголосив він.

Наразі збивати ці ракети може тільки зенітно-ракетний комплекс Patriot. Він неодноразово доводив свою високу ефективність не тільки з "Цирконами", але і з ракетами "Кинджал".

"Її ("Циркон" - Ред.) надзвичайно важко вразити, вона швидко дістається будь-якої точки нашої країни. Тому коли з’являється повідомлення про повітряну тривогу, радимо негайно спуститися в укриття", - зауважив Євлаш.

Нагадаємо, раніше Євлаш заявляв, що застосування гіперзвукових ракет "Циркон" може свідчити про те, що країна-агресорка Росія, ймовірно, відчуває дефіцит інших типів ракет - інакше їх би не запускали.

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