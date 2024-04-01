В ВСУ рассказали, почему РФ использует ракеты "Циркон"

Сейчас об этом новом оружии известно немногое

Российская Федерация наносит удары гиперзвуковыми ракетами "Циркон" по Украине. Применяя это вооружение, враг фактически проводит их тестирование в боевых условиях.

Об этом рассказал спикер Воздушных сил Вооруженных Сил Украины майор Илья Евлаш в эфире телемарафона.

"Об этом оружии мы знаем немного. Враг держит в тайне ТТХ, наши эксперты сейчас изучают, какие особенности она имеет. Это оружие используется противником и как испытание его в боевых условиях для тестирования наших систем ПВО", — подчеркнул он.

В настоящее время сбивать эти ракеты может только зенитно-ракетный комплекс Patriot. Он неоднократно доказывал свою высокую эффективность не только с "Цирконами", но и с ракетами "Кинжал".

"Ее ("Циркон" — ред.) чрезвычайно трудно поразить, она быстро достается любой точке нашей страны. Поэтому когда появляется сообщение о воздушной тревоге, советуем немедленно спуститься в укрытие", — отметил Евлаш.

Напомним, ранее Евлаш заявлял, что применение гиперзвуковых ракет "Циркон" может свидетельствовать о том, что страна-агрессорка Россия, вероятно, испытывает дефицит других типов ракет — в противном случае их бы не запускали.

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