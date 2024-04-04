Сколько процентов территории Украины заминировано: Клименко ошеломил цифрой

В Украине загрязнено взрывоопасными предметами 25% территории. Наиболее плотно заминированы деоккупированные регионы.

Об этом в интервью "Интерфакс-Украина" сообщил глава МВД Игорь Клименко.

Наиболее плотно заминированными территориями в Украине остаются деоккупированные регионы. Стабилизационные меры там начинаются именно с разминирования. За два года саперы обнаружили и обезвредили более 780 тысяч взрывоопасных предметов.

Сейчас в структуре МВД работает около 2 тысяч саперов, однако впоследствии их количество планируется увеличить до 2800 специалистов.

“Это системная работа. В ГСЧС действует Межрегиональный центр гуманитарного разминирования и быстрого реагирования. Там, в том числе, обучают саперов. За прошлый год мы уже подготовили около 1000 специалистов по разминированию”, — отметил министр внутренних дел.

Кроме того, ГСЧС ежедневно привлекает около 400 единиц разной техники. Работает 37 машин механизированного разминирования. Для ускорения процесса очистки территорий необходимо еще не менее 30 таких машин и спецтранспорт.

Напомним, что Россия ударила по Украине беспилотниками.

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