Скільки відсотків територій України заміновано: Клименко приголомшив цифрою

Найбільш щільно замінованими територіями в Україні залишаються деокуповані регіони.

В Україні забруднено вибухонебезпечними предметами 25% територій. Найбільш щільно заміновані деокуповані регіони.

Про це в інтерв’ю “Інтерфакс-Україна” повідомив глава МВС Ігор Клименко.

Як зазначається, найбільш щільно замінованими територіями в Україні залишаються деокуповані регіони. Стабілізаційні заходи там починаються саме із розмінування. За два роки сапери виявили та знищили понад 780 тисяч вибухонебезпечних предметів.

Зараз в структурі МВС працюють близько 2 тисяч саперів, проте згодом їхню кількість планується збільшити до 2800 фахівців.

“Це системна робота. У ДСНС діє Міжрегіональний центр гуманітарного розмінування та швидкого реагування. Там, зокрема, навчають саперів. За минулий рік ми вже підготували майже 1000 фахівців з розмінування”, — зазначив міністр внутрішніх справ.

Крім того, ДСНС щоденно залучає близько 400 одиниць різної техніки. Працює 37 машин механізованого розмінування. Для пришвидшення процесу очищення територій необхідно ще щонайменше 30 таких машин та спецтранспорт.

Нагадаємо, що Росія вдарила по Україні безпілотниками.

Читайте також: