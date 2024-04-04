Обстрел Харьковщины: погиб работник агропредприятия

Накануне враг атаковал земельный участок между деревнями Березовка и Коротич Харьковской области. К сожалению, в результате обстрела погиб 36-летний работник агропредприятия.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"Также ранены 55 и 21-летние мужчины – госпитализированы. Все в тот момент работали на поле. Повреждены 3 сельхозмашины", – сообщил Синегубов.

Напомним, у четверг, 4 апреля, российские кафиры ударили по Харьковщине. "Прилет" произошел между населенными пунктами Харьковского района.

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