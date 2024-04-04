Зеленский провел Ставку: среди ключевых вопросов – фронт, беспилотники, РЭБ и ПВО

Владимир Зеленский заслушал доклад главнокомандующего ВСУ Александра Сырского о ситуации на основных направлениях.

Президент Украины Владимир Зеленский провел в четверг, 4 апреля заседание Ставки верховного главнокомандующего. Основные вопросы – фронт, беспилотники, средства РЭБ и противовоздушная оборона.

Об этом президент сообщил в Telegram.

В частности, Зеленский заслушал доклад главнокомандующего ВСУ Александра Сырского о ситуации на основных направлениях.

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"Результаты стабилизационных действий, благодаря которым удалось остановить продвижение российских оккупантов. Данные исследований о дальнейших планах врага и наших ответных действиях", — написал он.

Президент также заслушал отчеты министра обороны Рустема Умерова о выполнении контрактов на закупку беспилотников, систем радиоэлектронной борьбы и подготовки новых соглашений.

"Поручил предоставить аналогичные отчеты по ракетной программе", — отметил президент.

Кроме того, Зеленский заслушал доклад начальника Генштаба Анатолия Баргилевича по борьбе с инструментами российского воздушного террора.

"Результаты использования РЭБ, мобильных огневых групп и ПВО. Ряд поручений по дальнейшему совершенствованию наших тактик", – резюмировал он.

Напомним, Зеленский назвал ключевые месяцы активности в противостоянии России.