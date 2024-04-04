Зеленский провел Ставку: среди ключевых вопросов – фронт, беспилотники, РЭБ и ПВО

Владимир Зеленский заслушал доклад главнокомандующего ВСУ Александра Сырского о ситуации на основных направлениях.
Президент Украины Владимир Зеленский провел в четверг, 4 апреля заседание Ставки верховного главнокомандующего. Основные вопросы – фронт, беспилотники, средства РЭБ и противовоздушная оборона.
Об этом президент сообщил в Telegram.
В частности, Зеленский заслушал доклад главнокомандующего ВСУ Александра Сырского о ситуации на основных направлениях.
"Результаты стабилизационных действий, благодаря которым удалось остановить продвижение российских оккупантов. Данные исследований о дальнейших планах врага и наших ответных действиях", — написал он.
Президент также заслушал отчеты министра обороны Рустема Умерова о выполнении контрактов на закупку беспилотников, систем радиоэлектронной борьбы и подготовки новых соглашений.
"Поручил предоставить аналогичные отчеты по ракетной программе", — отметил президент.
Кроме того, Зеленский заслушал доклад начальника Генштаба Анатолия Баргилевича по борьбе с инструментами российского воздушного террора.
"Результаты использования РЭБ, мобильных огневых групп и ПВО. Ряд поручений по дальнейшему совершенствованию наших тактик", – резюмировал он.
Напомним, Зеленский назвал ключевые месяцы активности в противостоянии России.
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