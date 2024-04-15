ЛНЗ здолав "Верес" і перервав тривалу безвиграшну серію в УПЛ (відео)

ЛНЗ обіграв "Верес" у матчі 24-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ). Поєдинок на стадіоні "Центральний" у Черкасах завершився з рахунком 1:0 .

Єдиний гол у цій зустрічі господарі забили на початку другого тайму. На 48-й хвилині Олексій Хобленко завдав результативного удару після прострілу Геннадія Пасіча.

Зазначимо, що початок другого тайму довелося на певний час відкласти через повітряну тривогу.

Огляд матчу ЛНЗ – "Верес"

ЛНЗ перервав тривалу безвиграшну серію, яка налічувала п'ять поєдинків чемпіонату України. До цього востаннє черкаська команда перемагала ще 1 березня "Полісся" (1:0).

Перемога дозволила ЛНЗ (29 очок) закріпитися на дев'ятому місці в УПЛ. "Верес" (19 балів) залишився на 13-й позиції в зоні перехідних матчів за збереження прописки в елітному дивізіоні.

У наступному турі команда Олега Дулуба 21 квітня зіграє у гостях проти "Олександрії", а рівненський клуб того ж дня прийме "Дніпро-1".

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