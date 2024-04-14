"Зоря" обіграла "Чорноморець" у матчі 24-го туру УПЛ (відео)

Луганська "Зоря" перемогла одеський "Чорноморець" у матчі 24-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ). Зустріч на полі стадіону "Лівий берег" у Києві завершилася з рахунком 1:0 .

Єдиний гол у цьому поєдинку підопічні Юрія Коваля забили на 12-й хвилині. Ігор Горбач у центрі штрафного майданчика з рикошетом від газону головою замкнув подачу Богдана Бутка з правого флангу.

Огляд матчу "Зоря" – "Чорноморець"

Буде додано незабаром.

Після цієї перемоги "Зоря" (26 очок) піднялася на десяте місце в УПЛ. "Чорноморець" (29 балів) залишився на восьмій позиції.

У наступних поєдинках чемпіонату України луганці 18 квітня зіграють з "Шахтарем", а "моряки" 20 квітня приймуть "Кривбас".

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