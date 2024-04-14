Фінляндія закриває росіянам морське "вікно в Європу”

Обмеження на морському кордоні запроваджуються для запобігання нелегальній міграції.

Від понеділка, 15 квітня, Фінляндія запроваджує обмеження на морському кордоні з Росією.

Про це повідомляє The Moscow Times з посиланням на Федеральну митну службу РФ.

Для прогулянкових суден буде припинено рух Сайменським каналом через Нуйямаа. Також на невизначений термін закриються морські пункти пропуску Хаапасаарі та Сантіо.

Раніше такі заходи анонсувало Міністерство внутрішніх справ Фінляндії. Там пояснили, що це необхідно для запобігання нелегальній міграції морським шляхом.

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Також Фінляндія вирішила не поновлювати роботу пропускних пунктів на сухопутному кордоні з Росією. Ваалімаа, Вартіус, Іматра, Куусамо, Ніірала, Нуйямаа, Райя-Йосепі та Салла будуть закриті безстроково, до “особливого розпорядження”.

Фінляндія почала запроваджувати обмеження на перетин кордону від листопада 2023 року через неконтрольований потік біженців з Близького Сходу та Африки, які без шенгенських віз прибували з боку Росії. Гельсінкі неодноразово звинувачували Москву у цілеспрямованому відправленні прохачів притулку до кордону країни.

У Росії ці звинувачення відкидали. Проте The Insider з'ясував, що доставку біженців до кордону контролювала ФСБ.

Нагадаємо, раніше у Фінляндії ухвалили рішення, яке дозволяє арештувати автомобілі на російських номерах. Водії таких транспортних засобів повинні будуть довести своє право на використання авто в країні.

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