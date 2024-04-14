Финляндия закрывает россиянам морское "окно в Европу"

Ограничения на морской границе вводятся для предотвращения нелегальной миграции.

С понедельника, 15 апреля, Финляндия вводит ограничения на морской границе с Россией.

Об этом сообщает The Moscow Times со ссылкой на Федеральную таможенную службу РФ.

Для прогулочных судов будет приостановлено движение по Сайменскому каналу через Нуйямаа. Также на неопределенный срок закроются морские пункты пропуска Хаапасаари и Сантио.

Ранее подобные мероприятия анонсировало Министерство внутренних дел Финляндии. Там объяснили, что это необходимо для предотвращения нелегальной миграции морским путем.

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Также Финляндия решила не возобновлять работу пропускных пунктов на сухопутной границе с Россией. Ваалимаа, Вартиус, Иматра, Куусамо, Ниирала, Нуйямаа, Райя-Йосепи и Салла будут закрыты бессрочно, до "особого распоряжения".

Финляндия начала вводить ограничения на пересечение границы с ноября 2023 года из-за неконтролируемого потока беженцев с Ближнего Востока и Африки, которые без шенгенских виз прибывали со стороны России. Хельсинки неоднократно обвиняли Москву в целенаправленном отправлении просителей убежища к границе страны.

В России эти обвинения отвергали. Однако The Insider выяснил, что доставку беженцев на границу контролировала ФСБ.

Напомним, ранее в Финляндии было принято решение, позволяющее арестовать автомобили на российских номерах. Водители таких транспортных средств должны будут доказать свое право на использование автомобиля в стране.

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