Заря – Черноморец: онлайн-видеотрансляция матча УПЛ

Смотрите в прямом эфире поединок 24-го тура чемпионата Украины по футболу.

В воскресенье, 14 апреля, луганская "Заря" и одесский "Черноморец" сойдутся в матче 24 тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2023/24.

Поединок пройдет на стадионе "Левый берег" в Киевской области. Начало игры – в 15:30.

Перед началом тура "Заря" (23 очка) занимает 12-е место в УПЛ. "Черноморец" (29 баллов) размещается на восьмой позиции.

Прямая трансляция матча "Заря" – "Черноморец" доступна на Youtube-канале FootballHub.

Игру можно посмотреть на телеканале УНИАН, в том числе и на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ. А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.

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