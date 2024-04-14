Май-июнь будут решающими для Украины: Маломуж о новом наступлении РФ

Оккупанты перешли от попыток широкомасштабного наступления в шести операционных районах к наступлению на трех направлениях. Там россияне сосредоточили ударные силы и новые резервы.

Об этом в эфире FREEДОМ заявил генерал армии в отставке, руководитель Службы внешней разведки Украины (2005-2010 гг.) Николай Маломуж, комментируя заявление главкома ВСУ Александра Сырского об активизации противника на Лиманском, Бахмутском и Покровском направлениях.

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"Мы неоднократно говорили, что противник готовит новые резервы – примерно несколько армий – как раз к весне-лету этого года. И даже не завершая этот процесс, бросает уже в бой", – отметил Маломуж.

По словам эксперта, россияне видят для себя окно возможностей, пока не заработала чешская и другие инициативы по поставке Украине боеприпасов, а в США не проголосовали за пакет помощи для Украины.

"Именно этот период для них является основным для проведения наступательных операций. Поэтому спешат, бросают войска, даже не совсем обученные, но очень многое", — говорит генерал.

Маломуж рассказал, как Кремль ищет ресурсы для войны, в том числе человеческие.

"Был у Калининграда ряд системных установок ПВО – перебросили на территорию Украины, на территорию ведения активных боевых действий. Так же сейчас сняли с Московского военного округа, несмотря на то, что очень актуально защищать этот регион, у них есть несколько поясов защиты, но вынуждены снимать. Снимать с Урала, с Дальнего Востока… Дальневосточный флот отправляет своих морских пехотинцев, и они скоро прибудут на территорию нашего государства.

Почему? Потому что мобилизация – еще два-три месяца, это действительно до лета. А сейчас они считают, что самая слабая позиция в эти периоды: март, апрель, май. Поэтому, развивая эти наступательные операции, готовят большие резервы, чтобы дальше продвигаться уже более эффективно", – считает бывший глава Службы внешней разведки.

По его мнению, май-июнь будут решающими для Украины и в плане поставки вооружения, техники, боеприпасов и в плане перехода к новой тактике ведения войны.

"Поэтому враг сегодня спешит, пока мы еще не полнокровно подготовились к таким системным стратегическим операциям", — подытожил Маломуж.

Напомним, президент Владимир Зеленский в интервью CBS заявил, что оккупационная армия России готовит новое наступление уже в мае-июне. Также он сообщил, что Россия на 1 июня готовит дополнительную мобилизацию 300 тысяч своих военнослужащих.

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