Травень-червень будуть вирішальними для України: Маломуж про новий наступ РФ

Окупанти перейшли від спроб широкомасштабного наступу в шести операційних районах до наступу на трьох напрямках. Саме там росіяни зосередили ударні сили та нові резерви.

Про це в ефірі FREEДОМ заявив генерал армії у відставці, керівник Служби зовнішньої розвідки України (2005-2010 рр.) Микола Маломуж, коментуючи заяву головкома ЗСУ Олександра Сирського про активізацію противника на Лиманському, Бахмутському та Покровському напрямках.

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"Ми неодноразово говорили, що противник готує нові резерви – приблизно кілька армій – якраз до весни-літа цього року. І навіть не завершуючи цей процес, кидає вже у бій", – зазначив Маломуж.

За словами експерта, росіяни бачать для себе вікно можливостей, поки не запрацювала чеська та інші ініціативи щодо постачання Україні боєприпасів, а в США не проголосували за пакет допомоги для України.

"Саме цей період для них є основним для проведення наступальних операцій. Тому поспішають, кидають війська, навіть не зовсім навчені, але дуже багато", – каже генерал.

Маломуж розповів, як Кремль шукає ресурси для війни, в тому числі людські.

"Була біля Калінінграда низка системних установок ППО – перекинули на територію України, на територію ведення активних бойових дій. Так само зараз зняли з Московського військового округу, попри те, що дуже актуально захищати цей регіон, вони мають кілька поясів захисту, але змушені знімати. Знімати з Уралу, з Далекого Сходу… Далекосхідний флот відправляє своїх морських піхотинців, і вони скоро прибудуть на територію нашої держави. Тобто збирають по всіх усюдах будь-які сили.

Чому? Тому що мобілізація – ще два-три місяці, це справді до літа. А зараз вони вважають, що найслабша позиція в ці періоди: березень, квітень, травень. Тому, розвиваючи ці наступальні операції, готують великі резерви, щоб далі просуватися вже більш ефективно", – вважає колишній голова Служби зовнішньої розвідки.

На його думку, травень-червень будуть вирішальними для України і в плані постачання озброєння, техніки, боєприпасів, і в плані переходу до нової тактики ведення війни.

"Тому ворог сьогодні поспішає, допоки ми ще не повнокровно підготувалися до таких системних стратегічних операцій”, – підсумував Маломуж.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський в інтерв'ю CBS заявив, що окупаційна армія Росії готує новий наступ уже в травні-червні. Також він повідомив, що Росія на 1 червня готує додаткову мобілізацію 300 тисяч своїх військовослужбовців.

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