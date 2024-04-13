Новое наступление России: куда направят главный удар оккупанты — эксперт

Новое наступление российских оккупантов на Харьков и Сумщину маловероятно, поскольку это удлинит линию фронта и усложнит врагу логистику.

Такое мнение высказал в эфире национального телемарафона военный эксперт Павел Нарожный.

Он напомнил, что фронт уже растянулся примерно на 1500 километров – от Херсона до Купянска.

"Если враг пойдет на Харьковщину – [протяженность фронта] станет примерно 1800-1850 километров. Это очень усложнит им логистику... Второй вопрос: одна бригада – это 50 километров. То есть на 400 километров им нужно иметь с десяток бригад — это 50 тысяч, как минимум, которые будут находиться на этом участке фронта, не считая ударной группировки, которая будет непосредственно штурмовать. Где им сейчас взять 150 тысяч – я не вижу такого количества нигде, таких резервов”, — отметил Нарожный.

Более вероятным направлением для главного удара эксперт называет Донбасс, где россияне будут пытаться отодвинуть украинскую армию от оккупированного Донецка за участок водохранилищ.

“Если это произойдет, это упростит им логистику, это отбросит Вооруженные силы Украины подальше от моря, это "обезопасит" весь этот участок возле Мариуполя, возле Бердянска... И на участке Роботино тогда (в таком пессимистическом сценарии) наша армия окажется в глубоком "клине" и тогда наш фланг будет под угрозой", — объяснил Павел Нарожный.

При этом он отметил, что оккупантам будет тяжело наступать в районе Роботиного.

"Там есть укрепления, которые мы заняли. Укрепления всегда строятся для обороны на 360 градусов. То есть там, куда мы зашли, мы можем держать оборону, так что наступать им будет очень тяжело", — отметил эксперт.

Другим возможным направлением для наступления российских оккупантов Нарожный считает Купянско-Лиманское, где они тоже могут попытаться отбросить ВСУ за реку и улучшить свою логистику.

Напомним, ранее ветеран АТО Тарас Чмут поделился своими прогнозами, могут ли россияне снова наступать на Киев.

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