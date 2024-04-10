Массированные обстрелы Харькова: экс-сотрудник СБУ раскрыл цель оккупантов

Массированными обстрелами Харькова оккупанты пытаются как можно больше уничтожить город, заставить людей выезжать и тем самым создать социальное напряжение в Украине из-за новых переселенцев.

Такое мнение высказал экс-сотрудник СБУ Иван Ступак в комментарии "24 каналу".

“Россияне хотят, чтобы жители других городов возмущались, почему приехали переселенцы. Внутренне перемещенные лица должны быть недовольны политикой государства. Это одна из небольших составляющих [цели], которой пытаются достичь оккупанты", –отметил он.

Также, по его словам, россияне получают маниакальное удовольствие, когда своими руками уничтожают цветущий город, превращая его в пустыню, и при этом говорят о создании так называемой "санитарной зоны".

Будет ли наступление на Харьков

Иван Ступак напомнил, что в начале полномасштабного вторжения россияне пытались наступать на Харьков значительно большими силами, чем у них есть сейчас, поэтому из-за новостей о вероятности нового наступления не нужно паниковать.

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“О полномасштабном наступлении пока речь не идет. Я призываю периодически смотреть западную прессу. Если что-то будет готовиться, то сразу будут спутниковые снимки. Много есть открытых источников, которые отслеживают это. Если будет угроза, то эта информация будет максимально освещена", – отметил он.

Кроме того, как подчеркнул Ступак, в Украине активно строят линии обороны, в частности в Харьковской области.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский не исключает нового масштабного наступления российских войск на Харьков.

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