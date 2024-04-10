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Лидеры трех стран ЕС обсудили поставки Украине дополнительных систем ПВО

Лидеры трех стран ЕС обсудили поставки Украине дополнительных систем ПВО

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте / Фото: Associated Press

Премьеры продолжат делать все возможное для доставки в Украину дополнительных средств ПВО.

Премьер-министры Нидерландов, Дании и Чехии обсудили варианты поставок дополнительных систем ПВО Украине.

Об этом написал премьер-министр Нидерландов Марк Рютте в Х (бывший Twitter).

Рютте рассказал, как в начале марта он посетил Харьков вместе с президентом Владимиром Зеленским и увидел там разрушительное влияние российских обстрелов на жилые кварталы.

"С тех пор этот город с населением более миллиона человек почти ежедневно подвергается обстрелам. Очевидно, что Украине сейчас нужно больше ресурсов, чтобы защититься от варварских авиаударов России", — написал Рютте.

Впоследствии он разговаривал с премьером Чехии Петром Фиалой и премьером Дании Мэтте Фредериксен. Они говорили о вариантах поставки в Украину дополнительных средств ПВО.

"Вместе с нашими партнерами мы продолжим делать все возможное для доставки в Украину дополнительных средств ПВО", – сообщил Марк Рютте.

Тем временем министерка обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен рассказала, что страна планирует передать Украине 24 истребителя F-16. Первые поставки должны начаться уже в 2024 году.

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