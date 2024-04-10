Чего боятся США: дипломат объяснил проблемы с поставками оружия

Эксперт по внешнеполитическим вопросам и политике безопасности "Центра оборонных стратегий" дипломат Александр Хара считает, что США не имеют рычагов влияния, чтобы заставить Украину удержаться от ударов по территории России.

Об этом пишет Эспрессо.tv.

"Понятно, что РФ является важной страной в энергетическом плане для глобального рынка. Конечно, колебания цен на нефть могут повлиять на этот рынок. Впрочем, все заявления по ударам по российским НПЗ больше связаны с американскими выборами. Поскольку поднятие цен на нефть хотя бы на несколько центов точно не добавят позитива действующей администрации президента США", – пояснил эксперт.

По мнению Александра Хары, страх Соединенных Штатов перед эскалацией со стороны России вынуждает их ограничивать военную помощь Украине.

"В общем, Ллойд Остин озвучил позицию США по ударам Украины по российским НПЗ в рамках провальной стратегии администрации Байдена по поводу сдерживания ударов Киева по территории РФ. Эта стратегия заключается в том, что нельзя подталкивать Кремль к эскалации. В рамках этой стратегии соответственно партнеры и предоставляют нам помощь", – объяснил дипломат.

Александр Хара считает, что эта стратегия является причиной того, что США предоставляют только то оружие, которое нельзя применять для ударов по территории России, а потому невозможно перенести войну на ее территорию.

"С другой стороны, они никак не могут повлиять на удары по территории РФ, поскольку Украина борется за свое выживание", – отметил эксперт.

Напомним, Кулеба призвал к "неограниченным" поставкам оружия Украине. По его словам, стратегия помощи Украине "капля по капле" больше не работает.

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