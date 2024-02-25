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Умеров сказал, вовремя ли поставляется оружие от партнеров

Умеров сказал, вовремя ли поставляется оружие от партнеров

Министр обороны Украины Рустем Умеров / Фото: Associated Press

К сожалению, мы воюем без превосходства в воздухе.

Выделение оружия не всегда означает обеспечение, потому что 50% не поставляются вовремя. Поэтому, к сожалению, мы теряем людей.

Об этом сказал министр обороны Украины Рустем Умеров.

"Нет преимущества в воздухе, поэтому поставки должны быть своевременно"

По словам Умерова, если выделяемое не приходит своевременно – мы теряем личный состав и территории.

"Это война, когда союзные войска должны обеспечивать поставки своевременно, потому что без превосходства в воздухе. Еще никогда в истории человечества не было такого, чтобы война велась без превосходства в воздухе", – сказал министр.

Вся поставляемая техника должна рассматриваться с точки зрения способности поражения российских войск и российских воздушных сил.

"Мы работаем согласно плану, делаем все возможное и невозможное, но без своевременных поставок это усложняет нашу работу", – резюмировал Умеров.

Напомним, между Восточной и Западной Европой раскол из-за неспособности обеспечить оружием Украину.

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