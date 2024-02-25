Умєров сказав, чи вчасно постачається зброя від партнерів

На жаль, ми воюємо без переваги в повітрі.

Наразі виділення зброї не завжди означає забезпечення, бо 50% не постачаються вчасно. Через це, на жаль, ми втрачаємо людей.

Про це сказав міністр оборони України Рустем Умєров.

"Немає переваги в повітрі, тож постачання має бути своєчасно"

За словами Умєрова, якщо те, що виділяється, не приходить своєчасно – ми втрачаємо особовий склад й території.

"Це війна, коли союзні війська мають забезпечувати постачання своєчасно, бо без переваги в повітрі. Ще ніколи в історії людства не було такого, щоб війна велася без переваги в повітрі", – сказав міністр.

Вся техніка, яка постачається, має розглядатися з погляду спроможності ураження російських військ і російських повітряних сил.

"Ми працюємо згідно з планом, робимо все можливе й неможливе, але без своєчасних поставок це ускладнює нашу роботу", – резюмував Умєров.

Нагадаємо, між Східною та Західною Європою розкол через нездатність забезпечити зброєю Україну.

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