Категорія
Укрaїнa
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Умєров сказав, чи вчасно постачається зброя від партнерів

Умєров сказав, чи вчасно постачається зброя від партнерів

Міністр оборони України Рустем Умєров / Фото: Associated Press

На жаль, ми воюємо без переваги в повітрі.

Наразі виділення зброї не завжди означає забезпечення, бо 50% не постачаються вчасно. Через це, на жаль, ми втрачаємо людей.

Про це сказав міністр оборони України Рустем Умєров.

"Немає переваги в повітрі, тож постачання має бути своєчасно"

За словами Умєрова, якщо те, що виділяється, не приходить своєчасно – ми втрачаємо особовий склад й території.

"Це війна, коли союзні війська мають забезпечувати постачання своєчасно, бо без переваги в повітрі. Ще ніколи в історії людства не було такого, щоб війна велася без переваги в повітрі", – сказав міністр.

Вся техніка, яка постачається, має розглядатися з погляду спроможності ураження російських військ і російських повітряних сил.

"Ми працюємо згідно з планом, робимо все можливе й неможливе, але без своєчасних поставок це ускладнює нашу роботу", – резюмував Умєров.

Нагадаємо, між Східною та Західною Європою розкол через нездатність забезпечити зброєю Україну.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Наступна публікація