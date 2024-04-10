Польша сокращает выплаты для украинских беженцев: что дальше

Украинским беженцам в Польше – приготовиться. Местное правительство планирует серьезные изменения, в частности, отмена некоторых популярных выплат.

Какие льготы поляки хотят упразднить, а какие останутся? А также о том, как разные страны Европы борются за украинских беженцев – смотрите в эксклюзиве TSN.ua.

Польша "взялась" за беженцев

Польша сокращает помощь украинцам. Соответствующее решение об изменениях в "Спецзакон о помощи гражданам Украины в связи с войной" опубликовали на странице главы Канцелярии Совета министров Польши 2 апреля. Варшава предлагает продлить срок легального пребывания украинцев в Польше еще почти на год, но есть нюанс – льготы урежут. Изменения в закон заработают уже с 1 июля 2024-го и будут ощутимы для многих изменения.

Сначала начнём о том, чего точно бояться не стоит! Украинцам, скорее всего, продлят временную защиту до 30 сентября 2025 года, но опять же с изменениями. Но все же сохранится ряд предварительных механизмов помощи украинским беженцам. Речь идет вот о чем:

срок легального пребывания на территории Польши для людей со статусом PESEL UKR;

временное использование помещений для коллективного проживания граждан Украины;

срок действия национальных виз и разрешений на временное пребывание, выданные гражданам Украины и срок действия которых истек после 24 февраля 2022;

продолжение доступа к социальным программам, например, программы "Семья 800+";

доступ к рынку труда для украинцев;

продление срока, когда врачи, стоматологи, медсестры и акушерки из Украины могут получить разрешение на работу по специальности по упрощенной процедуре.

Итак, если вы пользуетесь этими механизмами, то вам переживать не за что. Впрочем, те изменения, которые запланировали поляки, ударят по кошельку большинство беженцев и вот почему. В документе предусмотрено:

Отмена одноразовой денежной помощи вновь прибывшим беженцам в размере 300 злотых (2945 грн);

Смена системы оплаты за проживание и питание в коллективных центрах. Беженцы могут обязать оплачивать свое пребывание по выплате по программе "800+";

Отмена программы "40+" для владельцев жилья, безвозмездно приютивших у себя дома до 10 беженцев из Украины.

Что изменится для украинцев

С этого момента поподробнее. Как узнали журналисты ТСН.ua, эта реформа ударит больше всего по полякам, которые все время получали по "40 злотых в сутки" – финансовую помощь за то, что приютили у себя беженцев из Украины. По словам представителя отдела мониторинга и адвокации Украинского дома Александра Пестрикова, именно это изменение точно ударит даже тех, кто об этом мог и не подозревать.

"Правительственные чиновники не до конца понимают масштабы использования программы "40+" неправительственными организациями. Выяснилось, что каждый второй дом беженца, которыми занимаются общественные организации, финансировался именно так. Обещают, что их передадут в управление воеводам, но какой это будет иметь" вид, никто не знает"

Следует сказать, что в Польше вопросы с украинскими беженцами становятся все более зарегулированными. И это не плохо для самой Польши, впрочем, вызывает некоторые неудобства для украинцев. Вот, к примеру, вопрос школ. В апреле стало известно, что с сентября 2024 все украинские школьники, которые сейчас находятся в Польше, должны будут ходить в польскую школу. По данным СМИ, более 60 тысяч украинских детей вообще не охвачены образованием в Польше. Стоит сказать, что многие из них посещают школу, но часто украинскую и дистанционно, особенно, если семья ребенка из прифронтовых регионов, где очного обучения до сих пор нет, или оно ограничено. В польском правительстве, уверяют, что содействовать обучению украинских детей просит именно Киев, в частности для этого польские власти предложат родителям и детям учиться на украинском.

"Украинская сторона очень заинтересована в том, чтобы обязанность посещать польские школы украинскими детьми была внедрена. Со своей стороны они предлагают сотрудничество и мы воспользуемся этим предложением. Большая часть этой программы уже готова, ждем согласования закона и тогда официально проинформируем о деталях "

Предварительно известно, что для детей в польских школах введут специальные уроки украинского языка. Для этого трудоустроят учителей из Украины, для них предложат упрощенную процедуру нострификации дипломов.

Украинских школьников – в польские школы

Также предварительно известно, что украинские дети будут обучать европейской интеграции. В Министерстве образования считают, что эти знания им пригодятся в свете будущего вступления Украины в Европейский Союз. Предложение как будто не плохое, но многим родителям, особенно тем, кто планирует вернуться в Украину, хотелось бы оставить детей в украинских школах онлайн.

А ваши дети ходят в школу за границей и каковы ваши впечатления? Напишите нам об этом в комментариях.

Германия увеличивает выплаты

Тем временем в Германии, где украинских беженцев больше всего, выплаты только увеличиваются. Как передает Tagesschau, выплаты в этом году должны вырасти на 12%. Объясняют это не столько заботой о переселенцах, сколько инфляцией в стране, но немцы о беженцах не забывают.

С 2024 года суммы выплат будут составлять:

563 евро (сейчас 502 евро) для родителей-одиночек или одиноких взрослых

357 евро (сейчас 318 евро) для детей до шести лет

390 евро (сейчас 348 евро) для детей от семи до 14 лет

471 евро (сейчас 420 евро) для детей от 15 до 18 лет

Будут и дальше украинцы льготы и на жилье. Тем, кому не хватит денег на потолок над головой, предложат оформить субсидию.

Для лиц, получающих льготные выплаты на жилье, есть возможность оформить субсидию на оплату коммунальных услуг. Она распределяется в соответствии с количеством членов семьи, проживающих вместе:

на одного человека 415 евро

для двух человек 540 евро

за каждое следующее лицо 100 евро

Изменения будут ждать и украинцев в Чехии. 7 апреля местное МВД предложило разрешить украинцам с временной защитой получить в стране разрешение на длительное проживание, а это уже первый шаг к получению гражданства.

Как пояснил министр внутренних дел Вит Ракушан, оформить стандартные разрешения на длительное проживание смогут экономически независимые беженцы – те, кто будет где и за что жить, и не будут зависеть от государственной помощи.

Институт временной защиты для украинских беженцев будет работать и дальше. не входят в ЕС", – говорится в сообщении.

Что предлагают чехи

Такое новшество позволит украинцам возможность претендовать, в частности, на более широкий спектр государственных услуг в Чехии. В рамках длительного пребывания вы получите: свободный доступ к рынку труда; биометрическую карточку вместо визовой наклейки; доступ к коммерческому медицинскому страхованию, если беглец не трудоустроен, и сможете зарегистрировать транспортное средство на себя. Из минусов – все члены семьи должны перейти в один статус. Например, если мать оформила себе долгосрочное пребывание, то ее ребенок тоже должен отказаться от временной защиты, которую сейчас предлагают беженцам.

Ранее речь шла о том, из каких стран ЕС массово выезжают украинские беженцы.

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