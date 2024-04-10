Польща скорочує виплати для українських біженців: що далі

Українським біженцям у Польщі – приготуватися. Місцевий уряд планує серйозні зміни, зокрема скасування деяких популярних виплат.

Які пільги поляки хочуть скасувати, а які залишаться? А також про те, як різні країни Європи борються за українських біженців – дивіться в ексклюзиві TSN.ua.

Польща "взялася" за біженців

Польща скорочує допомогу українцям. Відповідне рішення про зміни до "Спецзакону про допомогу громадянам України у звʼязку з війною" опублікували на сторінці голови Канцелярії Ради міністрів Польщі 2 квітня. Варшава пропонує продовжити термін легального перебування українців у Польщі ще майже на рік, але є нюанс – пільги уріжуть. Зміни до закону запрацюють вже від 1 липня 2024 року і міститимуть відчутні для багатьох зміни.

Спочатку почнемо про те, чого боятися точно не варто! Українцям, найімовірніше, продовжать тимчасовий захист до 30 вересня 2025 року, але знову ж таки – зі змінами. Але все ж збережеться низка попередніх механізмів допомоги українським біженцям. Йдеться ось про що:

термін легального перебування на території Польщі для людей зі статусом PESEL UKR;

тимчасове використання приміщень для колективного проживання громадян України;

термін дії національних віз і дозволів на тимчасове перебування, які були видані громадянам України та термін дії яких закінчився після 24 лютого 2022 року;

продовження доступу до соціальних програм, наприклад, програми "Родина 800+";

доступ до ринку праці для українців;

продовження терміну, коли лікарі, стоматологи, медсестри та акушерки з України можуть отримати дозвіл на роботу за фахом за спрощеною процедурою.

Тож якщо ви користуєтеся цими механізмами, вам переживати немає за що. Втім, ті зміни, які запланували поляки, все ж ударять по гаманцях більшості біженців, і ось чому. В документі передбачено:

скасування одноразової грошової допомоги новоприбулим біженцям у розмірі 300 злотих (2 945 грн);

зміна системи оплати за проживання та харчування в колективних центрах – біженців можуть зобов'язати оплачувати своє перебування з виплат за програмою "800+";

скасування програми "40+" для власників житла, які безоплатно прихистили в себе вдома до 10 біженців з України.

Що зміниться для українців

Від цього моменту детальніше. Як дізналися журналісти ТСН.ua, вдарить ця реформа найбільше по поляках, які весь час отримували по "40 злотих на добу" – фінансову допомогу за те, що прихистили в себе біженців з України. За словами представника відділу моніторингу та адвокації Українського дому Олександра Пестрикова, саме ця зміна точно вдарить навіть то тих, хто про це міг і не підозрювати:

"Урядовці не до кінця розуміють масштаби використання програми "40+" неурядовими організаціями. З’ясувалося, що чи не кожен другий дім біженців, якими опікуються громадські організації, фінансувався саме так. Обіцяють, що їх передадуть в управління воєводам, але який це матиме вигляд, ніхто не знає".

Варто сказати, що в Польщі питання з українськими біженцями стають все більш зарегульованими. І це не погано для самої Польщі, втім, спричиняє деякі незручності для українців. Ось, наприклад, питання шкіл. У квітні стало відомо, що від вересня 2024 року всі українські школярі, які зараз перебувають у Польщі, будуть змушені відвідувати польську школу. За даними ЗМІ, понад 60 тисяч українських дітей взагалі не охоплені освітою в Польщі. Варто сказати, що багато хто з них все ж відвідує школу, але найчастіше українську і дистанційно, особливо якщо сім’я дитини – з прифронтових регіонів, де очного навчання досі нема або воно обмежене. В польському уряді запевняють, що сприяти навчанню українських дітей просить саме Київ, зокрема для цього польська влада запропонує батькам і дітям навчатися українською:

"Українська сторона дуже зацікавлена в тому, щоб обов’язок відвідувати польські школи українськими дітьми був впроваджений. Зі свого боку вони пропонують співпрацю, і ми з цієї пропозиції скористаємося. Більша частина цієї програми вже готова, чекаємо на погодження закону, і тоді офіційно поінформуємо про деталі".

Попередньо відомо, що для українських дітей у польських школах запровадять спеціальні уроки української мови. Для цього працевлаштують вчителів з України, для яких запропонують спрощену процедуру нострифікації дипломів.

Українських школярів – до польських шкіл

Також попередньо відомо, що українських дітей навчатимуть європейської інтеграції. В Міністерстві освіти вважають, що ці знання їм знадобляться у світлі майбутнього вступу України до Європейського Союзу. Пропозиція ніби непогана, втім, багатьом батькам, особливо тим, хто планує повернутися до України, хотілося б залишити дітей в українських школах онлайн.

А чи ваші діти ходять до школи за кордоном і які ваші враження? Напишіть нам про це в коментарях.

Німеччина збільшує виплати

Тим часом у Німеччині, де українських біженців найбільше, виплати лише збільшуються. Як передає Tagesschau, виплати цьогоріч мають зрости аж на 12%. Пояснюють це не так піклуванням про переселенців, як інфляцією в країні, втім, німці про біженців не забувають.

Від 2024 року суми виплат становитимуть:

563 євро (зараз 502 євро) – для батьків-одинаків чи самотніх дорослих,

357 євро (зараз 318 євро) – для дітей до шести років,

390 євро (зараз 348 євро) – для дітей віком від семи до 14 років,

471 євро (зараз 420 євро) – для дітей віком від 15 до 18 років.

Отримуватимуть надалі українці й пільги на житло. Тим, кому не вистачатиме грошей на дах над головою, запропонують оформити субсидію.

Для осіб, які отримують пільгові виплати на житло, є змога оформити субсидію на оплату комунальних послуг. Вона розподіляється відповідно до кількості членів родини, які мешкають разом:

на одну особу – 415 євро,

для двох осіб – 540 євро,

за кожну наступну особу – 100 євро.

Зміни чекатимуть і на українців у Чехії. 7 квітня місцеве МВС запропонувало дозволити українцям з тимчасовим захистом отримати в країні дозвіл на довготривале проживання, а це вже перший крок до отримання громадянства.

Як пояснив міністр внутрішніх справ Віт Ракушан, оформити стандартні дозволи на довготривале проживання зможуть економічно незалежні біженці – ті, хто матимуть де і за що жити та не залежатимуть від державної допомоги.

"Інститут тимчасового захисту для українських біженців працюватиме й надалі. Дехто з них хоче залишитися в Чехії довготривало та мати ясну перспективу. Тому ми пропонуємо економічно активним біженцям з України можливість отримати довготривалий тип проживання, подібний до того, який мають інші іноземців з країн, що не входять до ЄС", – йдеться в повідомленні.

Що пропонують чехи

Таке нововведення дасть українцям можливість претендувати, зокрема, на ширший спектр державних послуг у Чехії. В рамках довгострокового перебування вони отримають: вільний доступ до ринку праці; біометричну картку замість візової наліпки; доступ до комерційного медичного страхування, якщо біженець не працевлаштований, і можливість зареєструвати транспортний засіб на себе. З мінусів – усі члени родини мають перейти в один статус. Наприклад, якщо мати оформила собі довгострокове перебування, то її дитина також має відмовитися від тимчасового захисту, який зараз пропонують біженцям.

Раніше йшлося про те, з яких країн ЄС масово виїжджають українські біженці.

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