РФ маніпулює щодо свого літнього наступу: де буде основний удар

За словами керівника ЦПД, росіяни "промацують" не тільки фронт, але й реакцію населення.

Російська пропаганда навмисно "вкидує" ІПСО про ймовірний "наступ" окупантів на Харків, Херсон, Суми чи Київ.

Для чого це робить ворог і що задумали у Москві, пояснив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО, лейтенант Андрій Коваленко.

"Зараз цивільних взагалі оброблять оцими "іпсохами". Вони промацують не тільки фронт, вони промацують реакції населення на певні речі. Вкидають про Харків, про наступ, про оточення", – сказав Коваленко.

Він нагадав про фейкові повідомлення від ДСНС про "евакуація з Харкова", які виявилися ворожою ІПСО. Схожі фейки закидали для жителів Чернігова, Сум, Києва. На думку керівника ЦПД, такими "вкидами" росіяни хочуть призвести до того, щоб по-більше людей виїхало з міст і була паніка.

"І таким чином вони розмивають сприйняття: люди не розуміють, а звідки ж вони будуть наступати. З іншого боку, ось ця залізниця... яку вони тягнуть до Криму, південна і там... вони також створюють певне бачення для наших військових, що вони можуть і там десь накопичити... Але звісно ж основний удар, особисто як я бачу, він буде нанесений все ж таки – Вугледар, Часів Яр, Краматорськ і Куп'янський напрямок", – підсумував Андрій Коваленко.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський в інтерв'ю CBS заявив, що окупаційна армія Росії готує новий наступ уже в травні-червні. Також він повідомив, що Росія на 1 червня готує додаткову мобілізацію 300 тисяч своїх військовослужбовців.

Раніше військовий експерт розповів, чому окупанти посилили обстріли прикордонних областей.

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