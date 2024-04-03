"Евакуація з Харкова": навіщо РФ закинула нову ІПСО

ЦПД прогнозує вкидання ворогом таких фейків щодо інших українських міст – Херсона, Миколаєва, Сум, Чернігова і навіть Києва.

Повідомлення нібито від ДСНС України щодо евакуації з Харкова та його околиць через загрозу оточення міста окупанами – фейк і російська ІПСО.

Про це попереджає МВС.

"Вказані публікації є ворожим інформаційним вкидом, спрямованим на дестабілізацію ситуації в Україні. Таким чином російські окупанти, не маючи змоги досягти бажаного на полі бою, намагаються посіяти паніку та хаос в українському суспільстві", – йдеться у повідомленні.

В МВС запевнили, що Сили оборони "надійно тримають позиції вздовж усієї лінії фронту..., зокрема і в Харківській області".

Росія поширює фейк про евакуацію з Харкова / Фото: МВС

Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко додав, що такі повідомлення спрямовані для нагнітання паніки серед жителів Харківщини.

"Центр прогнозує продовження вкидання ворогом таких фейків і надалі, у тому числі і щодо інших українських міст – Херсона, Миколаєва, Сум, Чернігова і навіть Києва", – попередив Коваленко.

Нагаємо, мер Харкова Ігор Терехов запевнив, що наразі немає причин для евакуації жителів Харкова, і будь-яка інша інформація – частина російської ІПСО, аби залякати містян.

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