Суд зобов'язав чоловіка прочитати "Кайдашеву сім'ю": що він зробив

Житель Рівненської області обікрав рідну сестру, яка успадкувала батьківський будинок. Коли власниці не було вдома, він зламав замки та виніс садовий інвентар та інструменти на суму понад 6 тисяч гривень. За скоєний злочин чоловік повинен прочитати роман Нечуя-Левицького "Кайдашева сім'я".

Про це йдеться у судовому вироку Гощанського районного суду Рівненської області.

У суді сестра звинуватила брата у крадіжці на суму понад 6 тисяч гривень. Серед викраденого приладдя були ручні інструменти, метиза, плужок, огортач та навіть плетений кошик.

Спочатку обвинувачений стверджував, що забрав лише своє майно. Він нібито придбав його на власні кошти в той час, коли жив у будинку разом з матір'ю.

Стосунки чоловіка з матір'ю були далекі від ідеальних. Він неодноразово погрожував літній жінці, що відбере або спалить будинок. Тому перед смертю вона склала заповіт і все своє майно залишила дочці, а син залишився ні з чим.

Приблизно через чотири роки після смерті матері, чоловік дізнався, що його сестра має намір продати батьківський спадок. 25 травня 2023 року це підштовхнуло його прийти до будинку, та "забрати своє".

Потерпіла у суді зазначила, що про візит брата їй повідомила сусідка, яка побачила зламані двері у сараю. Жінка також додала, що після того, як її чоловіка мобілізували, брат неодноразово приїжджав до неї, влаштовував скандали і зривав замки, а також надсилав повідомлення з погрозами та прокльонами.

На суді чоловік визнав свою вину і щиро розкаявся. Тому суддя вирішив не позбавляти його волі на п'ять років, призначивши натомість рік іспитового терміну та перевиховання шляхом читання української класики.

Нагадаємо, прибиральниця з Києва отримала вирок суду через "відрядження до Львова". Жінка намагалася знайти роботу і стала спільницею шахрая.

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