Забарний допоміг "Борнмуту" здобути третю поспіль перемогу в АПЛ (відео)

"Вишні" мінімально обіграли "Крістал Пелас".
"Борнмут" українського захисника Іллі Забарного на своєму полі здолав "Крістал Пелас" у матчі 31-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) – 1:0.
Єдиний гол у цій зустрічі господарі забили ближче до завершення другого тайму. На 79-й хвилині автором переможного результативного удару став Джастін Клюйверт.
Зазначимо, що Забарний вийшов у стартовому складі "вишень" і провів на полі весь матч.
Огляд матчу "Борнмут" – "Крістал Пелас"
Буде додано незабаром.
Здобувши третю перемогу поспіль в АПЛ, "Борнмут" (41 очко) піднявся на 11-те місце, посунувши "Челсі" українського вінгера Михайла Мудрика на 12-ту позицію. "Крістал Пелас" (30 пунктів) залишився на 14-й сходинці.
У наступному турі чемпіонату Англії підопічні Андоні Іраоли 6 квітня на виїзді зустрінуться з "Лутоном", а команда Олівера Гласнера того ж дня прийме "Манчестер Сіті".
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