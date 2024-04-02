Забарний допоміг "Борнмуту" здобути третю поспіль перемогу в АПЛ (відео)

"Борнмут" українського захисника Іллі Забарного на своєму полі здолав "Крістал Пелас" у матчі 31-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) – 1:0 .

Єдиний гол у цій зустрічі господарі забили ближче до завершення другого тайму. На 79-й хвилині автором переможного результативного удару став Джастін Клюйверт.

Зазначимо, що Забарний вийшов у стартовому складі "вишень" і провів на полі весь матч.

Огляд матчу "Борнмут" – "Крістал Пелас"

Буде додано незабаром.

Здобувши третю перемогу поспіль в АПЛ, "Борнмут" (41 очко) піднявся на 11-те місце, посунувши "Челсі" українського вінгера Михайла Мудрика на 12-ту позицію. "Крістал Пелас" (30 пунктів) залишився на 14-й сходинці.

У наступному турі чемпіонату Англії підопічні Андоні Іраоли 6 квітня на виїзді зустрінуться з "Лутоном", а команда Олівера Гласнера того ж дня прийме "Манчестер Сіті".

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