Забарный помог "Борнмуту" одержать третью подряд победу в АПЛ (видео)

"Борнмут" украинского защитника Ильи Забарного на своем поле одолел "Кристал Пэлас" в матче 31-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) – 1:0 .

Единственный гол в этой встрече хозяева забили поближе к завершению второго тайма. На 79-й минуте автором победного результативного удара стал Джастин Клюйверт.

Отметим, что Забарный вышел в стартовом составе "вишен" и провел на поле весь матч.

Обзор матча "Борнмут" – "Кристал Пэлас"

Будет добавлен в скором времени.

Одержав третью победу подряд в АПЛ, "Борнмут" (41 очко) поднялся на 11-е место, сдвинув "Челси" украинского вингера Михаила Мудрика на 12-ю позицию. "Кристал Пэлас" (30 пунктов) остался на 14-й строчке.

В следующем туре чемпионата Англии подопечные Андони Ираолы 6 апреля на выезде встретятся с "Лутоном", а команда Оливера Гласнера в тот же день примет "Манчестер Сити".

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