Суд обязал мужчину прочитать "Кайдашеву семью": что он сделал

Житель Ровенской области обокрал родную сестру, унаследовавшую родительский дом. Когда владелицы не было дома, он сломал замки и вынес садовый инвентарь и инструменты на сумму более 6 тысяч гривен. За совершенное преступление мужчина должен прочесть роман Нечуя-Левицкого "Кайдашева семья".

Об этом говорится в приговоре Гощанского районного суда Ровенской области.

В суде сестра обвинила брата в воровстве на сумму более 6 тысяч гривен. Среди похищенных принадлежностей были ручные инструменты, метиза, плужок, окучиватель и даже плетеная корзина.

Первоначально обвиняемый утверждал, что забрал только свое имущество. Он якобы купил его за свой счет в то время, когда жил в доме вместе с матерью.

Отношения мужчины с матерью были далеки от идеальных. Он неоднократно угрожал пожилой женщине, что отнимет или сожжет дом. Поэтому перед смертью она составила завещание и все свое имущество оставила дочери, а сын остался ни с чем.

Приблизительно через четыре года после смерти матери, мужчина узнал, что его сестра намерена продать родительское наследство. 25 мая 2023 года это подтолкнуло его прийти в дом, и "забрать свое".

Потерпевшая в суде отметила, что о визите брата ей сообщила соседка, которая увидела сломанную дверь в сарае. Женщина также добавила, что после того, как ее мужа мобилизовали, брат неоднократно приезжал к ней, устраивал скандалы и срывал замки, а также посылал сообщения с угрозами и проклятиями.

На суде мужчина признал свою вину и искренне раскаялся. Поэтому судья решил не лишать его свободы на пять лет, назначив год испытательного срока и перевоспитание путем чтения украинской классики.

Напомним, уборщица из Киева получила приговор суда из-за "командировки во Львов". Женщина пыталась найти работу и стала сообщницей мошенника.

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