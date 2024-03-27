Буданов назвав найабсурдніший фейк про себе від пропаганди РФ

Пропагандисти неодноразово придумували різні фейки про Буданова. Декілька разів в РФ його навіть "поховали" або називали тяжко пораненим.

Керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов назвав найабсурдніший фейк, який проти нього створювали російські пропагандисти.

Про це передає Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

"На мій погляд, найабсурдніший фейк був, коли минулого року сказали, що мене вбили. З'явилися фото, де я разом із послом Японії, тоді вони (росіяни — Ред.) його розібрали, в мережі поширили фото з такими приписками: "Тут в нього такий нахил", "Тут немає тіні", – пригадав Буданов.

За його словами, тоді в пропагандистів було дві версії . Перша – Буданов "ледве живий, у нього корсет стоїть", "його просто як мумію тримають, підтримують, щоб не впав".

"Другий варіант, що це взагалі голограма. Це вже серйозно так", – зазначив очільник ГУР.

Буданов визнав, що попри усі намагання, Україна не зможе повністю зруйнувати лінію російської пропаганди.

"У них достатньо для цього як фінансових, так і людських ресурсів в багатьох країнах світу. Це ж ідея не тільки з Російської Федерації, але і від їх агентів впливу. Це величезна машина з величезною кількістю медійного ресурсу, це все тільки видима частина", – підсумував він.

Раніше ми зібрали все, що відомо про замахи на очільника ГУР Кирила Буданова. За інформацією ГУР, на Буданова здійснили понад десять серйозних спроб замахів від початку війни.

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