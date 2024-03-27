Чи піднімуть в Україні тарифи на світло: відповідь Міненерго

На жаль, РФ завдала серйозних збитків нашій енергосистемі. Втім наразі говорити про підняття тарифів на світло зарано.

Про це в ефірі телемарафону сказав міністр енергетики України Герман Галущенко.

Як акцентує Галущенко, минулого року тарифи підіймали як наслідок масштабних атак на енергетику. Без цього рішення відновити енергетику і належним чином пройти зиму не вдалося б.

"Зараз говорити про підняття рано. Ми не розуміємо сьогодні масштабу пошкоджень", – сказав він.

Про які суми компенсацій йдеться або скільки коштів потрібно на відбудову – поки незрозуміло.

"Тому наразі поки це питання у нас не на столі. Немає ніяких проєктів або напрацювань", – резюмував Герман Галущенко.

Нагадаємо, вночі проти 22 березня російська окупаційна армія здійснила наймасштабнішу атаку на енергетику України за останній час. Є влучання та пошкодження об’єктів генерації.

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