Поднимут ли в Украине тарифы на свет: ответ Минэнерго

К сожалению, РФ нанесла серьезный ущерб нашей энергосистеме. Впрочем, сейчас говорить о поднятии тарифов на свет рано.

Об этом в эфире телемарафона сказал министр энергетики Украины Герман Галущенко.

Как акцентирует Галущенко, в прошлом году тарифы поднимались как следствие масштабных атак на энергетику. Без этого решения восстановить энергетику и должным образом пройти зиму не удалось.

"Сейчас говорить о поднятии рано. Мы не понимаем сегодня масштаба повреждений", – сказал он.

О каких суммах компенсаций идет речь или сколько средств нужно на восстановление – пока неясно.

"Поэтому пока этот вопрос у нас не на столе. Нет никаких проектов или наработок", – резюмировал Герман Галущенко.

Напомним, ночью против 22 марта российская оккупационная армия совершила самую масштабную атаку на энергетику Украины за последнее время. Есть попадание и повреждение объектов поколения.

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