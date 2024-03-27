Поднимут ли в Украине тарифы на свет: ответ Минэнерго

Атаки врага на критическую инфраструктуру продолжаются.
К сожалению, РФ нанесла серьезный ущерб нашей энергосистеме. Впрочем, сейчас говорить о поднятии тарифов на свет рано.
Об этом в эфире телемарафона сказал министр энергетики Украины Герман Галущенко.
Как акцентирует Галущенко, в прошлом году тарифы поднимались как следствие масштабных атак на энергетику. Без этого решения восстановить энергетику и должным образом пройти зиму не удалось.
"Сейчас говорить о поднятии рано. Мы не понимаем сегодня масштаба повреждений", – сказал он.
О каких суммах компенсаций идет речь или сколько средств нужно на восстановление – пока неясно.
"Поэтому пока этот вопрос у нас не на столе. Нет никаких проектов или наработок", – резюмировал Герман Галущенко.
Напомним, ночью против 22 марта российская оккупационная армия совершила самую масштабную атаку на энергетику Украины за последнее время. Есть попадание и повреждение объектов поколения.
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