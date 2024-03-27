Война технологий: Британия модернизирует дроны для Украины

За два года полномасштабной войны компания Evolve Dynamics произвела 85 обновлений дронов Sky Mantis, которые выпускает для Украины.

Инженеры британской фирмы Evolve Dynamics работают над технологией, которая должна помочь украинским дронам-разведчикам противостоять российским средствам радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и оставаться в небе, не теряя связь с оператором.

Об этом пишет агентство Reuters.

Разработка альтернативных алгоритмов радиосвязи сделает бесполезными российские средства РЭБ, которые сейчас заставляют беспилотники падать или промахиваться мимо цели. Такая поддержка со стороны союзников может дать Украине преимущество перед Россией, в распоряжении которой есть гораздо больше военных ресурсов.

И Россия, и Украина активно стараются развивать оба направления – военные БпЛА и средства борьбы с ними.

"Это постоянная игра в пинг-понг между противниками", — сказал Майк Дьюхерст, исполнительный директор Evolve Dynamics.

По его оценкам, за два года полномасштабной войны только его компания произвела 85 обновлений дронов Sky Mantis, которые выпускает для Украины.

Производство дронов для Украины

На данный момент Великобритания является крупнейшим поставщиком дронов в Украину и вместе с Латвией возглавляет европейскую коалицию по наращиванию их производства.

Evolve Dynamics входит в десятку самых крупных британских поставщиков дронов для Украины. В настоящее время ВСУ используют около 100 дронов-разведчиков Sky Mantis.

Великобритания обязалась потратить 416 миллионов долларов на отправку 10 000 дронов в Украину в этом году, и часть их них будет производства Evolve Dynamics.

Украина также создает и собственное производство БпЛА, запустив уже около 200 стартапов в этой сфере. Ожидается, что в 2024 году страна сможет изготовить до 2 миллионов дронов разных модификаций.

Быстрое обновление БпЛА

Компания Evolve Dynamics постоянно обновляет технологии уже существующих дронов и отправляет эти обновления непосредственно на фронт, где бойцы могут самостоятельно вносить изменения в программное или аппаратное обеспечение.

Некоторые военные эксперты считают, что такая быстрая связь между производителем и непосредственными операторами уже стала тенденцией этой войны и оказывает влияние на все этапы поставки и применения БпЛА – от закупки до обучения.

"Технологии развиваются очень быстро. Я бы сказал, что это может быть шестинедельный цикл обучения на поле боя", — сказал Ник Рейнольдс, научный сотрудник в области наземной войны в Королевском институте объединенных сил (RUSI), британском оборонном аналитическом центре.

Напомним, Украина активно развивает собственную оборонную промышленность. Страна делает ставку на отечественное производство оружия и боеприпасов, надеясь переломить ход войны в свою пользу.

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