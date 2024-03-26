Украина наращивает военную мощь: как и когда это поможет победить РФ

В условиях полномасштабной войны с Россией Украина активно развивает собственную оборонную промышленность и теперь страна делает ставку на отечественное производство оружия и боеприпасов, надеясь переломить ход войны в свою пользу.

В этом году украинское правительство выделило почти 1,4 миллиарда долларов на развитие оборонной отрасли, что в 20 раз больше, чем до начала полномасштабного вторжения России. Значительная часть средств направлена на закупку оружия у стремительно развивающихся частных компаний по всей стране.

Об этом пишет издание Associated Press.

Украине нужно любое преимущество, чтобы выбить Россию со своей территории. Одним из таких преимуществ является небольшая, но стремительно растущая оборонная промышленность, которую правительство наполняет деньгами, надеясь, что всплеск производства оружия и боеприпасов поможет переломить ситуацию.

Эти усилия резко возросли за последний год, поскольку поставки от США и Европы усложнились. Учитывая это, в 2024 году украинское правительство выделило почти 1,4 миллиарда долларов США на приобретение и разработку оружия дома — в 20 раз больше, чем до полномасштабного вторжения России.

Не считая того, сейчас большая часть орудия покупается на личных заводах. Они появляются по всей стране и быстро захватывают отрасль, где доминировали государственные компании.

Так, частный минометный завод, открытый в западной Украине в прошлом году, сейчас производит примерно 20 000 снарядов в месяц.

"Я чувствую, что мы приближаем нашу страну к победе", — говорит Анатолий Кузьмин, 64-летний владелец фабрики, ранее производивший сельскохозяйственное оборудование и вынужденный покинуть свой дом на юге Украины после российского вторжения в 2022 году.

Однако, как и многие другие аспекты военного аппарата Украины, ее оборонный сектор был ограничен нехваткой денег и рабочей силы – и, по словам руководителей и генералов, слишком большой бюрократической волокитой. Более надежный частный сектор мог бы помочь искоренить неэффективность и позволить заводам еще быстрее производить оружие и боеприпасы.

Рост военных расходов Украины произошел на фоне замороженной Конгрессом США помощи в размере 60 миллиардов долларов. Однако, пишет AP, какой бы поразительной ни была трансформация оборонного сектора Украины, у страны "нет никаких шансов победить Россию без массовой поддержки Запада".

"Украина не в состоянии производить все боеприпасы, которые ей нужны для этой борьбы. Задержка в 60 миллиардов долларов американской помощи действительно оказывается значительным препятствием", — сказал Тревор Тейлор, научный сотрудник Королевского института объединенных служб, лондонского мозгового центра.

По сравнению с прошлым годом, Украина выпустила примерно в 40 раз больше минометов, а производство боеприпасов для артиллерии выросло почти втрое, сообщил министр стратегических промышленностей Украины Александр Камышин. Также наблюдался бум стартапов по производству беспилотников, и правительство выделило примерно 1 миллиард долларов на эту технологию – в дополнение к своему оборонному бюджету.

"То, что раньше производили за год, мы сейчас производим за месяц", — сказал Владислав Бельбас, генеральный директор "Украинской бронетехники", которая производит широкий спектр военной техники.

Однако отечественные вооруженные заводы сталкиваются с рядом проблем — от соответствия меняющимся потребностям командиров на поле боя до собственной уязвимости к российским ракетным ударам большой дальности. Но, пожалуй, самым непосредственным препятствием является нехватка рабочей силы.

Ярослав Дзера, руководящий одним из заводов "Украинской бронетехники", говорит, что ему трудно набрать и удержать квалифицированных работников, в частности, потому, что многие из них были мобилизованы на войну.

Компании, занимающиеся производством оружия, говорят, что еще одним препятствием для роста производства оружия есть бюрократия. И хотя правительство пыталось упростить процесс заключения контрактов, чиновники говорят, что Украине предстоит еще долгий путь к прозрачности в этом контексте.

Несмотря на трудности, одной из самых успешных историй является украинская индустрия дронов. Морские беспилотники украинского производства зарекомендовали себя как эффективное оружие против российского флота в Черном море.

Сейчас в Украине около 200 компаний, сосредоточенных на беспилотниках, и объемы производства резко выросли. По словам Михаила Федорова, министра цифровой трансформации Украины, объем поставок в декабре увеличился в 50 раз по сравнению с годом ранее.

"У нас с Россией война только двух ресурсов — живой силы и денег. И если мы научимся использовать эти два основных ресурса, мы победим. Если нет, у нас будут большие проблемы", — сказал он.

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