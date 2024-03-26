Україна нарощує військову міць: як і коли це допоможе перемогти РФ

В умовах повномасштабної війни з Росією Україна активно розвиває власну оборонну промисловість і відтепер країна робить ставку на вітчизняне виробництво зброї та боєприпасів, сподіваючись переломити хід війни на свою користь.

Цього року український уряд виділив майже 1,4 мільярда доларів на розвиток оборонної галузі, що у 20 разів більше, ніж до початку повномасштабного вторгнення Росії. Значну частину коштів спрямовано на закупівлю зброї у приватних компаній, які стрімко розвиваються по всій країні.

Про це пише видання Associated Press.

Україні потрібна будь-яка перевага, щоб відбити Росію від своєї території. Однією з таких переваг є невелика, але стрімко зростаюча оборонна промисловість, яку уряд наповнює грошима, сподіваючись, що сплеск виробництва зброї та боєприпасів допоможе переломити ситуацію.

Ці зусилля різко зросли протягом останнього року, оскільки постачання від США та Європи ускладнились. З огляду на це 2024 року український уряд виділив майже 1,4 мільярда доларів США на придбання та розробку зброї вдома — у 20 разів більше, ніж до повномасштабного вторгнення Росії.

Крім того, тепер величезна частина зброї купується на приватних заводах. Вони з’являються по всій країні та швидко захоплюють галузь, у якій домінували державні компанії.

Так, приватний мінометний завод, який був відкритий у Західній Україні минулого року, нині виготовляє приблизно 20 000 снарядів на місяць.

"Я відчуваю, що ми наближаємо нашу країну до перемоги", — каже Анатолій Кузьмін, 64-річний власник фабрики, який раніше виготовляв сільськогосподарське обладнання і був змушений покинути свій дім на півдні України після російського вторгнення 2022 року.

Проте, як і багато інших аспектів військового апарату України, її оборонний сектор був обмежений браком грошей і робочої сили – і, за словами керівників і генералів, занадто великою бюрократичною тяганиною. Надійніший приватний сектор міг би допомогти викорінити неефективність і дозволити заводам ще швидше виробляти зброю та боєприпаси.

Зростання військових витрат України відбулося на тлі замороженої Конгресом США допомоги у розмірі 60 мільярдів доларів. Однак, пише AP, якою б вражаючою не була трансформація оборонного сектора України, у країни "немає жодних шансів перемогти Росію без масової підтримки Заходу".

"Україна не в змозі виробляти всі боєприпаси, які їй потрібні для цієї боротьби. Затримка 60 мільярдів доларів американської допомоги справді виявляється значною перешкодою", - сказав Тревор Тейлор, науковий співробітник Королівського інституту об’єднаних служб, лондонського мозкового центру.

Порівняно з минулим роком Україна випустила приблизно в 40 разів більше мінометів, а виробництво боєприпасів для артилерії зросло майже втричі, повідомив міністр стратегічних промисловостей України Олександр Камишін. Також спостерігався бум стартапів з виробництва безпілотників, і уряд виділив приблизно 1 мільярд доларів на цю технологію — на додаток до свого оборонного бюджету.

"Те, що раніше виробляли за рік, ми зараз виробляємо за місяць", — сказав Владислав Бельбас, генеральний директор "Української бронетехніки", яка виготовляє широкий спектр військової техніки.

Однак вітчизняні збройні заводи стикаються з цілим рядом проблем — від відповідності мінливим потребам командирів на полі бою до власної вразливості до російських ракетних ударів великої дальності. Але, мабуть, найбільшою безпосередньою перешкодою є брак робочої сили.

Ярослав Дзера, який керує одним із заводів "Української бронетехніки", каже, що йому важко набрати та утримати кваліфікованих працівників, зокрема тому, що багато з них були мобілізовані на війну.

Компанії, що займаються виробництвом зброї, кажуть, що ще одною перешкодою для зростання виробництва зброї є бюрократія. І хоча уряд намагався спростити процес укладання контрактів, чиновники кажуть, що в України попереду ще довгий шлях до прозорості в цьому контексті.

Незважаючи на труднощі, однією з найуспішніших історій є українська індустрія дронів. Морські безпілотники українського виробництва зарекомендували себе як ефективна зброя проти російського флоту в Чорному морі.

Зараз в Україні близько 200 компаній, які зосереджені на безпілотниках, і обсяги виробництва різко зросли. За словами Михайла Федорова, міністра цифрової трансформації України, обсяг поставок у грудні збільшився у 50 разів порівняно з роком раніше.

"У нас з Росією війна тільки двох ресурсів — живої сили і грошей. І якщо ми навчимося використовувати ці два основні ресурси, ми переможемо. Якщо ні, у нас будуть великі проблеми", - сказав він.

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