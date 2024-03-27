Війна технологій: Британія модернізує дрони для України

За два роки повномасштабної війни компанія Evolve Dynamics здійснила 85 оновлень дронів Sky Mantis, які випускає для України.

Інженери британської фірми Evolve Dynamics працюють над технологією, яка має допомогти українським дронам-розвідникам протистояти російським засобам радіоелектронної боротьби (РЕБ) та залишатися у небі, не втрачаючи зв'язку з оператором.

Про це пише агентство Reuters.

Розробка альтернативних алгоритмів радіозв'язку зробить марними російські засоби РЕБ, які зараз змушують безпілотники падати або промахуватися повз ціль. Така підтримка з боку союзників може дати Україні перевагу перед Росією, у розпорядженні якої є набагато більше військових ресурсів.

І Росія, і Україна активно намагаються розвивати обидва напрями – військові БПЛА та засоби боротьби з ними.

"Це стало грою в пінг-понг між противниками", — сказав Майк Дьюхерст, виконавчий директор Evolve Dynamics.

За його оцінками, за два роки повномасштабної війни тільки його компанія здійснила 85 оновлень дронів Sky Mantis, які випускає для України.

Виробництво дронів для України.

На цей час Велика Британія є найбільшим постачальником дронів в Україну і разом із Латвією очолює європейську коаліцію щодо нарощування їх виробництва.

Evolve Dynamics входить до десятки найбільших британських постачальників дронів для України. Наразі ЗСУ використовують близько 100 дронів-розвідників Sky Mantis.

Велика Британія зобов'язалася витратити 416 мільйонів доларів на відправку 10 000 дронів в Україну цього року, і частина з них буде виробництва Evolve Dynamics.

Україна також створює і власне виробництво БПЛА, запустивши вже близько 200 стартапів у цій сфері. Очікується, що 2024 року країна зможе виготовити до 2 мільйонів дронів різних модифікацій.

Швидке оновлення БПЛА

Компанія Evolve Dynamics постійно оновлює технології вже існуючих дронів і відправляє ці оновлення безпосередньо на фронт, де бійці можуть самостійно вносити зміни до програмного або апаратного забезпечення.

Деякі військові експерти вважають, що такий швидкий зв'язок між виробником та безпосередніми операторами вже став тенденцією цієї війни та впливає на всі етапи постачання та застосування БПЛА – від закупівлі до навчання.

"Технології розвиваються дуже швидко. Я сказав би, що це може бути шеститижневий цикл навчання на полі бою", — сказав Нік Рейнольдс, науковий співробітник у галузі наземної війни в Королівському інституті об'єднаних сил (RUSI), британському оборонному аналітичному центрі.

Нагадаємо, Україна активно розвиває власну оборонну промисловість. Країна робить ставку на вітчизняне виробництво зброї та боєприпасів, сподіваючись переломити хід війни на свою користь.

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