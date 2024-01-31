Чи збільшаться тарифи на світло: міністр дав чітку відповідь

Галущенко назвав розмови про можливе підвищення вартості електроенергії домислами та маніпуляціями.

Міністр енергетики Герман Галущенко запевнив, що підвищення тарифів на електроенергію для побутових споживачів під час опалювального сезону чи після його завершення навіть не обговорюється.

Про це повідомляє пресслужба Міненерго.

“Ми не плануємо підвищувати тарифи протягом цього опалювального сезону”, - цитують у відомстві заяву міністра, який нагадав, що до закінчення опалювального сезону, тобто до 1 травня, в Україні діє урядова постанова, якою встановлено рівень тарифів.

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Міністр також прокоментував інформацію щодо можливого підвищення тарифу після квітня. “Таких планів, проєктів і обговорень не існує”, - підкреслив він.

Галущенко назвав розмови про можливе підвищення вартості електроенергії домислами та маніпуляціями.

“Коли відбуваються різні маніпуляції, я завжди закликаю звертатися до офіційних джерел”, - наголосив він.

Нагадаємо, в Україні минулого року відбулося значне збільшення вартості житлово-комунальних послуг. Державна служба статистики повідомила, що у середньому тарифи зросли на 13%.

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