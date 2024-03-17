Чому росіяни не виходять на протести проти війни – Буданов назвав дві причини

Начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов назвав дві причини, чому в Росії не відбулись і не відбуваються протести у зв’язку з масштабними втратами на війні проти України.

Про це він розповів в ефірі телемарафону.

"Перша – моральна. Тому що Росія – реально країна рабів. А друга причина – це те, що на цьому всі заробляють. Для більшості росіян немає іншої роботи, крім як йти до Збройних сил", - пояснив Буданов.

Очільник ГУР також зауважив, що спроби Росії розширити коло союзників в Африці, Азії та Латинській Америці не мали успіху.

"Коло країн, які співпрацюють з росіянами, в принципі стале і особливо не змінюється. Основний, скажімо так, військовий союзник РФ – це Північна Корея, яка постачає їм величезні обсяги озброєння. Для росіян це критично важливо – воювати без цього їм буде дуже важко. Критично важко", - резюмував Кирило Буданов.

Нагадаємо, Буданов оцінив можливість обміну територіями з Росією.

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