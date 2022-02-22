Панкейки - американські млинці до сніданку

Кулінарний блогер Дмитро Дорошенко пропонує приготувати традиційні американські панкейки, які люблять подавати на сніданок в США й Канаді.
Млинці готували ще давні греки й у кожної народності є свої варіанти цих ласощів. Ми звикли пекти тонкі млинці розміром зі пательню. Данські млинці - еблесківер - більше нагадують пончики. А угорські палачинди фарширують родзинками та волоськими горіхами і поливать розтопленим шоколадом. Я ж пропоную приготувати традиційні американські панкейки, які люблять подавати на сніданок в США й Канаді.
Інгредієнти:
- 250 мл молока;
- 170 г борошна;
- 40 г вершкового масла;
- 1 яйце;
- 3 ст.л. цукру;
- 1 ч.л. розпушувача;
- 1 ч.л. ванільного цукру;
- 1/4 ч.л. солі.
Приготування покроково:
1. Розтоплюємо вершкове масло. В окремій мисці змішуємо сухі інгредієнти: борошно, сіль та розпушувач.
2. В більшу за об'ємом ємність вбиваємо яйце, засипаємо ванільний цукор та цукровий пісок, трохи перемішуємо. Потім додаємо молоко й розтоплене масло. Перемішуємо, доводячи до однорідної консистенції. Сюди ж вводимо сухі інгредієнти та добре перемішуємо.
3. Випікаємо панкейки на сухій пательні без олії. Набираємо тісто столовою ложкою і наливаємо в центр пательні. Щойно на поверхні з'являться перші бульбашки, можна акуратно перевертати на іншу сторону. Повторюємо процедуру, поки не закінчиться тісто.
4. Подавати готові пишні панкейки можна з медом, сиропами, варенням і свіжими фруктами. Це вже залежить від ваших уподобань і фантазії.
Відеоверсія рецепту:
Смачного!
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