Панкейки - американські млинці до сніданку

Кулінарний блогер Дмитро Дорошенко пропонує приготувати традиційні американські панкейки, які люблять подавати на сніданок в США й Канаді.

Млинці готували ще давні греки й у кожної народності є свої варіанти цих ласощів. Ми звикли пекти тонкі млинці розміром зі пательню. Данські млинці - еблесківер - більше нагадують пончики. А угорські палачинди фарширують родзинками та волоськими горіхами і поливать розтопленим шоколадом. Я ж пропоную приготувати традиційні американські панкейки, які люблять подавати на сніданок в США й Канаді.

Інгредієнти:

250 мл молока;

170 г борошна;

40 г вершкового масла;

1 яйце;

3 ст.л. цукру;

1 ч.л. розпушувача;

1 ч.л. ванільного цукру;

1/4 ч.л. солі.

Приготування покроково:

1. Розтоплюємо вершкове масло. В окремій мисці змішуємо сухі інгредієнти: борошно, сіль та розпушувач.

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2. В більшу за об'ємом ємність вбиваємо яйце, засипаємо ванільний цукор та цукровий пісок, трохи перемішуємо. Потім додаємо молоко й розтоплене масло. Перемішуємо, доводячи до однорідної консистенції. Сюди ж вводимо сухі інгредієнти та добре перемішуємо.

3. Випікаємо панкейки на сухій пательні без олії. Набираємо тісто столовою ложкою і наливаємо в центр пательні. Щойно на поверхні з'являться перші бульбашки, можна акуратно перевертати на іншу сторону. Повторюємо процедуру, поки не закінчиться тісто.

4. Подавати готові пишні панкейки можна з медом, сиропами, варенням і свіжими фруктами. Це вже залежить від ваших уподобань і фантазії.

Відеоверсія рецепту:

Смачного!

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