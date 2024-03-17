Топ яскравих цитат Геннадія Москаля

У неділю, 17 березня, на 74-му році життя пішов із життя відомий український політик, колишній депутат Верховної Ради Геннадій Москаль.

Геннадій Москаль ніколи не добирав слів, незважаючи на телекамери, опонентів і прямі ефіри.

ТСН.ua зібрав яскраві та часом скандальні заяви колишнього політика.

Москаль пояснює місцевим, хто почав війну на Донбасі

"У здорової людини логіки в цьому нема, якщо у них хвора голова.. ну тільки у хворої голови могла родитись така уява, як "ДНР", "ЛНР" і інша гидота."

Москаль не пустив фури з пивом до сепаратистів

"Ти від кого? Від СБУ, чи від МВС, ану кажи чесно! З 7-ї служби, чи з якої? З якої? Чого дивишся на мене, як баран на нові ворота? Скажи. Пішов ти на х*й зі своїм телеканалом, ти поняв мене, чи ні? Іди к й**ой матері. Ну шо ти ще хочеш почути від мене? Провокатор х*єв. Так, якого ти х*я до мене при**вся, якщо ти не до мене підійшов. Ти шо дов**б?"

Спілкування з політологом Олегом Соскіним в прямому ефірі

"Я не знаю, хто там говорив такий розумний про "Лугандонію". Виходить, шо, ну це дибіл міг тільки таке сказати. Тут живуть жителі Луганської області, а не "Лугандонії". Хто це говорив, то сам га**он кончений. Приїдь сюда і іди воюй, а не виступай по телевізору."

Вітаючи українців з річницею незалежності, Москаль пояснив, хто стоїть на заваді членства України у Євросоюзі

"Що нам заважало 24 роки стати повноправними членами Євросоюзу? Я думаю, на нашій дорозі були дурні, авантюристи й популісти. Якщо ми приберемо їх із політичної арени України, то ми наступного року будемо стояти тут, на цьому місці, вже в об'єднаній Європі".

Про політику України

"От Кравчук дуже добре сказав: плили, плили і на березі втопилися. Вибачте, я би сказав "Плили, плили, а вони на березі всралися".

Привітав з днем народження терориста Ігора Плотницького

"У гуцулів є дуже багато дотепних тостів, один із яких якраз підходить до головної персони вчорашнього "торжества" – бажаю вам неуспіхів у праці й геморою в ср*ці!"

Геннадій Геннадійович Москаль — український політик, колишній очільник Закарпатської обласної державної адміністрації, український політик, генерал-лейтенант міліції, кандидат юридичних наук (2002), доцент (2005), народний депутат України від фракції партії "Батьківщина".

У 2011–2013 роках входив до складу політичної партії "Фронт Змін", однак після її вливання до "Батьківщини" перейшов з іншими однопартійцями до нової партії, отримавши місце у політичній раді "Батьківщини".

Від 2007 року - народний депутат України VI та VII скликань, від грудня 2012 перший заступник очільника комітету з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією. Очільник Луганської обласної військово-цивільної адміністрації від 5 березня 2015.

Від 15 липня 2015-го до 11 червня 2019-го — знову очільник Закарпатської ОДА.

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