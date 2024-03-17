Топ ярких цитат Геннадия Москаля

В воскресенье, 17 марта, на 74-м году жизни ушел из жизни известный украинский политик, бывший депутат Верховной Рады Геннадий Москаль.

Геннадий Москаль никогда не подбирал слова, несмотря на телекамеры, оппонентов и прямые эфиры.

ТСН.ua собрал яркие и порой скандальные заявления бывшего политика.

Москаль объясняет местным, кто начал войну на Донбассе

"У здорового человека логики в этом нет, если у них больная голова.. ну только у больной головы могло родиться такое воображение, как "ДНР", "ЛНР" и прочая гадость."

Москаль не пустил фуры с пивом к сепаратистам

"Ты от кого? От СБУ, или от МВД, ну говори честно! С 7-й службы, или с какой? С какой? Чего смотришь на меня, как баран на новые ворота? Скажи. Пошел ты на х*й со своим телеканалом, ты понял меня, или нет? Иди к й**ой матери.Ну что ты еще хочешь услышать от меня? Провокатор х*ев подошел. Ты что дол**б?"

Общение с политологом Олегом Соскиным в прямом эфире

"Я не знаю, кто там говорил такой умный о "Лугандонии". Выходит, что, ну это дибил мог только такое сказать. Здесь живут жители Луганской области, а не "Лугандонии". Кто это говорил, то сам га**он конченый. Приезжай сюда и иди воюй, а не выступай по телевизору."

Поздравляя украинцев с годовщиной независимости, Москаль объяснил, кто мешает членству Украины в Евросоюзе

"Что нам мешало 24 года стать полноправными членами Евросоюза? Я думаю, на нашей дороге были глупые, авантюристы и популисты Европе".

О политике Украины

"Вот Кравчук очень хорошо сказал: плыли, плыли и на берегу утонули. Извините, я бы сказал: "Плили, плыли, а они на берегу всрались".

Поздравил с днем рождения террориста Игоря Плотницкого

"У гуцулов есть очень много остроумных тостов, один из которых как раз подходит к главной персоне вчерашнего "торжества" – желаю вам неуспехов в труде и геморроя в сердце!"

Геннадий Геннадьевич Москаль — украинский политик, бывший глава Закарпатской областной государственной администрации, украинский политик, генерал-лейтенант милиции, кандидат юридических наук (2002), доцент (2005), народный депутат Украины от фракции партии "Батькивщина".

В 2011-2013 годах входил в состав политической партии "Фронт Змін", однако после ее вливания в "Батькивщину" перешел с другими однопартийцами в новую партию, получив место в политическом совете "Батькивщины".

С 2007 года — народный депутат Украины VI и VII созывов, с декабря 2012 года первый заместитель главы комитета по вопросам борьбы с организованной преступностью и коррупцией. Глава Луганской областной военно-гражданской администрации от 5 марта 2015 года.

С 15 июля 2015-го по 11 июня 2019-го — снова глава Закарпатской ОГА.

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